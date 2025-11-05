Promisiuni mincinoase și conturi falsificate

Potrivit informațiilor oferite de Poliția Română, bărbatul ar fi profitat de încrederea femeii și ar fi inventat mai multe povești menite să o convingă să trimită sume tot mai mari de bani.

„Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2021-2024, un bărbat ar fi indus în eroare o femeie, din Statele Unite ale Americii, cu care ar fi avut o relaţie. Acesta i-ar fi prezentat mai multe informaţii nereale şi i-ar fi făcut diverse promisiuni, determinând-o să îi transfere, prin intermediul mai multor operaţiuni bancare, sume de bani ce ar fi însumat peste 283.000 de dolari americani, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ", se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română.

Pentru a-și susține minciunile, individul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar, care arătau o situație financiară diferită de cea reală. Documentele ar fi fost folosite pentru a întreține iluzia unei povești credibile și pentru a câștiga în continuare încrederea victimei.

Descinderi și probe adunate la domiciliul suspectului

În urma percheziției efectuate la locuința bărbatului din Sălaj, polițiștii au descoperit mai multe documente și obiecte ce urmează să fie analizate în cadrul anchetei. Acestea ar putea demonstra modul în care a fost construită întreaga escrocherie.

Cercetările sunt derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Operațiunea poartă numele „Jupiter” și a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Reținerea și următoarele etape ale anchetei

După strângerea probelor, bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide ce măsuri preventive se impun în continuare. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a prejudiciului și pentru identificarea tuturor modalităților prin care suspectul a reușit să manipuleze victima timp de trei ani.

