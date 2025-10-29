Cum să te ferești de înșelătoriile online în zilele de Black Friday. Recomandările ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a reamintit utilizatorilor în preajma Black Friday-ului importanța atenției în fața ofertelor promoționale online, subliniind câteva reguli și sfaturi pentru evitarea fraudelor și a problemelor legate de contracte și livrări.​

Verificarea contractelor online: Pagina de comandă trebuie să includă înainte de finalizare informații clare despre obligația de plată și opțiunea de verificare și corectare a eventualelor erori, iar contractul este considerat încheiat doar după confirmarea acceptării de către furnizor pe un suport durabil.​

Dreptul de retragere: Utilizatorii au la dispoziție 14 zile pentru a se retrage fără a motiva decizia, perioada fiind calculată de la semnarea contractului sau, în cazul achiziției unui echipament, de la primirea acestuia.​

Verificarea comenzilor: În cazul terminalelor livrate prin curier, ANCOM recomandă verificarea comenzii înainte de plată și nu acceptarea mesajelor suspecte, mai ales a celor prin SMS sau email care solicită accesarea linkurilor sau furnizarea datelor personale, pentru a evita fraudele.​

ANCOM subliniază importanța verificării platformei și a reputației magazinului online și recomandă cumpărătorilor să fie atenți la prețurile exagerate, oferte prea bune pentru a fi adevărate, precum și la modul în care sunt gestionate livrările și plățile.

În plus, specialiștii sfătuiesc consumatorii să fie precauți cu mesajele și email-urile suspecte și să evite răspunsul la solicitările de date personale sau financiare fără verificări suplimentare.