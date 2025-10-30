Coletul-surpriză: monedă de aur sau legumă stricată?

Femeia din regiunea Bavaria a găsit un anunț tentant pe un site de vânzări, unde un vânzător oferea spre cumpărare o monedă veche, din aur. Pentru a evita o posibilă escrocherie, cei doi au stabilit ca plata să se facă prin ramburs, astfel încât cumpărătoarea să poată verifica pachetul la primire – o metodă considerată, în teorie, sigură.

Numai că lucrurile au mers complet prost. În ziua livrării, femeia nu era acasă, iar coletul a fost primit de tatăl ei, care a achitat suma de 3.300 de euro fără să verifice conținutul. Când cumpărătoarea a ajuns seara și a desfăcut pachetul, a avut parte de o surpriză de proporții: în locul monedei de aur se afla un castravete zbârcit.

Poliția germană a deschis o anchetă, însă autoritățile au declarat că șansele de identificare a escrocului sunt minime, scrie publicația Bild.

Țepele online, tot mai frecvente și mai greu de depistat

Astfel de cazuri nu sunt izolate. În România, o tânără din București a fost păcălită după ce a comandat o rochie „unicat”, descrisă ca fiind creată manual de un designer român. Femeia a plătit 400 de lei, dar când a deschis coletul, a descoperit o rochie subțire din poliester, fără etichetă, complet diferită de imaginile din anunț.

„Era șifonată, dintr-un material ieftin, identică cu modelele de pe Shein. Am verificat și am găsit aceeași rochie acolo, cu 49 de lei”, a declarat păgubita.

Cum te poți proteja de înșelătoriile online

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a evita capcanele:

Verifică imaginile produsului prin Google Lens – dacă apar și pe alte site-uri, este posibil ca anunțul să fie fals;

Analizează profilul vânzătorului: istoricul, recenziile și vechimea contului;

Raportează orice anunț suspect direct pe platformă și, dacă ai fost păcălit, sesizează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Escrocheriile online devin tot mai sofisticate, iar chiar și metodele considerate sigure – precum plata la livrare – pot fi înșelătoare. Atenția la detalii, verificarea vânzătorului și raportarea cazurilor suspecte rămân singurele arme eficiente împotriva celor care profită de buna-credință a cumpărătorilor.