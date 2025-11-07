Totul debutează cu un mesaj aparent prietenos: „Bună ziua tuturor! Sper că aveți cu toții o zi minunată astăzi! Permiteți-mi să vă prezint acest grup și beneficiile pe care le puteți obține de pe urma lui”. Așa ești introdus într-un grup necunoscut, unde ți se oferă sarcini simple, precum urmărirea unor canale de WhatsApp, în schimbul unor sume cuprinse între 200 și 1.000 de lei pe zi. Prima plată, însă, este mai modestă — doar 20 de lei.

Schemele de acest tip sunt bine puse la punct, iar pentru a prinde în capcană utilizatorii, inițial chiar s-ar putea oferi bani. Numai că apoi oamenii oamenii ar fi atrași să investească, pentru ca veniturile să crească.

Pentru a da impresia de legitimitate, pe grup apar conturi care laudă sistemul și confirmă că „au primit banii”. Specialiștii atrag atenția că aceste conturi nu aparțin unor persoane reale, ci unor programe automate concepute să inducă în eroare utilizatorii.

Infractorii care pun la cale aceste escrocherii obțin numerele de telefon și alte informații personale din baze de date compromise disponibile online.

Escrocheriile variază de la simple conversații care conving utilizatorii să trimită bani până la site-uri false, concepute să pară complet legitime.

După ce obțin destule victime, administratorii acestor grupuri dispar, conturile se închid, dar alte grupuri noi apar imediat.

Acest lucru este posibil și pentru că Telegram are o infrastructură care permite folosirea aplicației în scopuri abuzive. Platforma nu este reglementată iar boții sunt foarte răspândiți, ajutați de inteligența artificială ca să vorbească corect românește, avertizează specialiștii. Aceștia adaugă că prudența și scepticismul sunt singurele metode eficiente pentru a evita pierderile.

