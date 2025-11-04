Ancheta, derulată în cadrul operațiunii „JUPITER”, este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române.

Cum acționau escrocii

Potrivit anchetatorilor, între februarie și octombrie 2025, suspecții ar fi contactat mai multe persoane din județul Giurgiu, pretinzând că sunt rude, prieteni sau apropiați ai acestora. Folosind fotografii și nume reale, obținute de pe rețele sociale, escrocii le solicitau victimelor sume de bani pentru „urgențe” inventate, cum ar fi accidente, probleme medicale sau datorii neașteptate.

Pentru a face scenariul credibil, infractorii foloseau tehnici de fals informatic, creând conturi și mesaje personalizate. În total, prejudiciul estimat până acum se ridică la aproximativ 150.000 de lei.

Percheziții în forță la Galați

Sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au descins la nouă adrese din județul Galați, unde au fost ridicate telefoane, cartele SIM, documente și sume de bani care ar putea fi legate de activitatea infracțională.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al jandarmilor din cadrul IJJ Galați.

Polițiștii giurgiuveni continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul. Suspecții sunt acuzați de înșelăciune și fals informatic, fapte pentru care riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Autoritățile îi avertizează pe cetățeni să fie extrem de precauți atunci când primesc mesaje suspecte.