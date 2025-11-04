Mai multe cadre medicale din Craiova sunt bănuite că ar fi eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime unor persoane care, în realitate, nu au fost evaluate medical.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

„Au fost efectuate 11 percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane fizice din Dolj (4), Olt (5) și Sibiu (2)”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Anchetatorii suspectează că, în perioada 2024–2025, mai multe cadre medicale din cadrul unei clinici din Craiova ar fi emis fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime fără a efectua examinările medicale obligatorii. Documentele respective ar fi fost folosite de beneficiari pentru a obține sau păstra locuri de muncă ce implică riscuri majore.

În prezent, persoanele implicate urmează să fie conduse la audieri pentru clarificarea situației.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului produs.