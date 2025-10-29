Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, puși sub acuzare după ce un pacient a decedat în condiții suspecte

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au emis miercuri mandate de aducere pentru doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, în cadrul unei anchete care vizează circumstanțele în care un pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși a decedat pe 31 august 2025. Există suspiciuni că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice, ceea ce a condus la acest tragic eveniment.

Anchetatorii fac în același timp și percheziții în incinta spitalului, pentru a aduna probe necesare în anchetă. Cei doi medici urmează să fie audiați la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, precizează parchetul.

Investigațiile sunt coordonate de procurori împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, în vederea lămuririi exacte a situației și stabilirii răspunderilor în acest caz sensibil.

 