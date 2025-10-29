Anchetatorii fac în același timp și percheziții în incinta spitalului, pentru a aduna probe necesare în anchetă. Cei doi medici urmează să fie audiați la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, precizează parchetul.

Investigațiile sunt coordonate de procurori împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, în vederea lămuririi exacte a situației și stabilirii răspunderilor în acest caz sensibil.