Cîțu avertizează că 2026 nu va marca o simplă reducere ciclică, ci o reducere structurală a investițiilor și cheltuielilor sectorului privat, pe fondul unui stat care „absoarbe resursele necesare ajustării economiei reale”. În opinia sa, România se confruntă cu un fenomen de crowding out fiscal, în care expansiunea bugetară blochează investițiile private, consumul și încrederea în economie.

Fostul premier susține că anul 2025 ar trebui să clarifice definitiv dezbaterea privind modelul economic aplicat în perioada 2022–2026, pe care îl consideră „nesustenabil”. Iar 2026, spune el, „nu va fi despre convergență, ci despre supraviețuirea capitalului privat într-o economie sufocată de un stat prea mare”.