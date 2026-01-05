Autoritățile au precizat că bilanțul răniților, indicat anterior la 119, a fost revizuit la 116, după ce „trei persoane tratate la urgență în noaptea respectivă au fost atribuite din greșeală acestui eveniment”, conform AFP.

În rândul răniților se numără 68 de cetățeni elvețieni, 21 de francezi, patru sârbi, două poloneze, o belgiancă, o portugheză, o cehă, un australian, un bosniac, un luxemburghez, un congolez, precum și patru persoane cu cetățenie dublă (franco-finlandeză, elvețiano-belgiană, franco-italiană și italiano-filipineză), a mai transmis poliția.

Potrivit aceleiași surse, 83 de răniți se află în continuare internați în spital.

Duminică, Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat că, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile elvețiene, cetățeanul român dat inițial dispărut a murit în urma incendiului din Crans-Montana, iar reprezentanții misiunii diplomatice oferă asistență consulară familiei acestuia.