În mesajul său, Putin a vorbit despre „lumina bunătății și a iubirii” pe care o aduce această sărbătoare și despre continuitatea tradițiilor transmise din generație în generație. El a evidențiat rolul Bisericii Ortodoxe Ruse și al celorlalte confesiuni creștine în consolidarea unității sociale, în protejarea patrimoniului cultural și în formarea morală a tinerilor.

Vladimir Putin, mesaj pentru toți credincioșii cu ocazia Crăciunului pe rit vechi

”Această sărbătoare minunată răspândește lumina bunătății și a iubirii, aducând milioanelor de oameni speranță și bucuria comuniunii cu tradițiile spirituale ale strămoșilor noștri, transmise din generație în generație”, a afirmat Putin, potrivit comunicatului emis de biroul de presă al Kremlinului.

Președintele a apreciat și activitatea organizațiilor religioase în domeniul carității, al sprijinului acordat persoanelor vulnerabile și veteranilor, precum și în promovarea dialogului interconfesional și interetnic.

”Aş dori să menţionez cu profundă apreciere contribuţia imensă şi cu adevărat unică a Bisericii Ortodoxe Ruse şi a altor confesiuni creştine la consolidarea unităţii sociale, la conservarea bogatului nostru patrimoniu istoric şi cultural şi la promovarea educaţiei patriotice şi morale a tinerilor. Organizaţiile religioase acordă o atenţie neobosită lucrărilor de milă şi caritate, îngrijirii celor nevoiaşi, sprijinirii participanţilor şi veteranilor operaţiunii militare speciale şi fac multe pentru a promova dialogul armonios interconfesional şi interetnic în ţara noastră. Această muncă importantă şi atât de necesară merită cea mai sinceră recunoaştere”, a adăugat Putin.