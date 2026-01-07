Potrivit ISU Suceava, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 4:00 dimineața, pe raza localității Buda, comuna Zvoriștea. La fața locului au intervenit pompierii militari suceveni pentru descarcerare și acordarea primului ajutor.

Toți cei patru tineri, conștienți, dar cu diferite traumatisme, au fost transportați la spital pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

La fața locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.



„În urma coliziunii dintre un autoturism cu un cap de pod, patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, au fost răniți. În cazul a două dintre victime, care au rămas încarcerate, a fost necesară intervenția pompierilor militari pentru extragere“, conform ISU Suceava.