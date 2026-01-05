Bucureștenii pot scăpa gratuit de brazii de Crăciun începând din acest weekend, însă regulile de colectare variază semnificativ în funcție de sector și de tipul de locuință. În Sectorul 1, locatarii de la blocuri trebuie să depoziteze pomii lângă ghenele de gunoi, de unde operatorul Romprest îi va ridica în fiecare sâmbătă și duminică. În schimb, cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic, la numărul 021.9460, sau prin e-mail. Abandonarea brazilor pe trotuare sau spații verzi este strict interzisă și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei.

În Sectorul 2, operatorul Supercom a pus la dispoziție două centre cu program non-stop, situate pe străzile Heliade Rădulescu nr. 3 și Baicului nr. 69, active până la finalul lunii ianuarie. Totodată, se fac ridicări de la domiciliu de luni până vineri, în baza unei solicitări prealabile pe adresa de e-mail a companiei, cu condiția ca brazii să fie scoși în fața imobilelor.

Locuitorii din Sectorul 3 beneficiază de un sistem mai simplu, putând lăsa brazii zilnic lângă ghenele de gunoi sau pubelele stradale, fără a fi necesară o programare. Echipele Direcției Generale de Salubritate asigură colectarea constantă, dar avertizează că depozitarea necorespunzătoare va fi pedepsită conform legii. Pentru informații suplimentare, cetățenii au la dispoziție mai multe linii telefonice dedicate.

În Sectorul 4, serviciul este asigurat de Bin Go Solutions. La blocuri, brazii se lasă la ghene, iar la case, ridicarea se face direct de la adresă conform contractelor de salubrizare existente. Detalii pot fi obținute la numărul 021.9640.

Sectorul 6 mizează pe o rețea de 12 centre de colectare distribuite în cartierele Militari, Crângași, Giulești și Drumul Taberei. Aceste puncte sunt situate în locuri accesibile, precum intersecțiile Valea Ialomiței cu Poarta Sărutului, Bd. 1 Mai, Piața Crângași sau zona Parcului Drumul Taberei. Administrația locală nu a stabilit un termen limită pentru predare și precizează că pomii vor fi reciclați prin tocare pentru industria lemnului. Este obligatoriu ca brazii să fie curățați complet de decorațiuni și instalații înainte de a fi aduși la centrele din str. Pasărea în Văzduh, str. Fabricii, Bd. Timișoara sau oricare dintre celelalte locații menționate.