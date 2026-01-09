Potrivit reprezentanților Apelor Române Banat, valorile termice negative, care au coborât frecvent sub pragul de minus 10 grade Celsius atât pe timpul nopții, cât și pe parcursul zilei, au favorizat înghețarea stratului superficial al apei. Fenomenul a fost observat în ultimele 24 de ore în bazinele hidrografice Timiș, Bega, Bega Veche, Moravița și Caraș.

Zonele unde a fost confirmat fenomenul

Podurile de gheață au fost semnalate la mai multe stații hidrometrice din regiune, printre care Pişchia și Cenei, pe râul Bega Veche, Sânmihaiu Român, pe Canalul Bega, dar și în localități precum Ghizela, Racovița, Ohabița și Soceni, pe afluenți ai râului Timiș. De asemenea, înghețul a fost observat la Grăniceri, pe râul Timiș, la Șemlacu Mare, pe Moravița, și la Comorâște, pe râul Ciornovăț, afluent al Carașului.

Hidrologii ABA Banat urmăresc în permanență evoluția nivelurilor și debitelor apelor, atât pe cursurile principale, cât și pe afluenți, pentru a preveni eventuale situații de risc. În funcție de evoluția fenomenului, echipele de intervenție pot acționa pentru degajarea gheții din punctele sensibile, cum sunt podurile, îngustările albiilor sau alte zone unde pot apărea blocaje.

Specialiștii atrag atenția că podurile de gheață pot deveni periculoase dacă se transformă în zăpoare, acumulări de bucăți de gheață care pot obstrucționa curgerea apei. Acestea pot determina creșteri rapide ale nivelului râurilor și pot genera inundații bruște.

Autoritățile rămân în alertă și recomandă populației să evite deplasările sau activitățile în apropierea cursurilor de apă afectate, până la ameliorarea condițiilor meteorologice.