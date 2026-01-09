Fenomenul neobișnuit a stârnit uimire, neliniște și o avalanșă de teorii, unii oameni temându-se chiar de un posibil eveniment… extraterestru.

Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale, iar atmosfera creată a fost descrisă de mulți ca fiind desprinsă dintr-un serial science-fiction. Cerul, complet scăldat într-o culoare aprinsă și neobișnuită, a părut pentru câteva ore total rupt de realitatea cotidiană.

Un roz cum rar se vede pe cer

De regulă, apusurile și răsăriturile pot colora cerul în nuanțe calde de portocaliu sau roșiatic, însă ceea ce s-a întâmplat la Birmingham a depășit orice așteptare. Cerul a căpătat o culoare uniformă, roz intens, care a acoperit întreaga zonă West Midlands, creând o atmosferă ireală.

Uimiți, locuitorii au scos telefoanele și au fotografiat peisajul, iar rețelele sociale s-au umplut rapid de imagini și clipuri video. Odată cu ele, au apărut și explicațiile… mai puțin științifice.

De la fenomene misterioase la invazii extraterestre

În lipsa unei explicații imediate, imaginația colectivă a luat avânt. Unii internauți au vorbit despre fenomene inexplicabile, alții au glumit pe seama unei posibile invazii extraterestre, iar câțiva au comparat cerul cu decorul unui film apocaliptic.

Totuși, misterul a fost rapid lămurit de specialiști.

Explicația științifică, mai simplă decât pare

Potrivit BBC, meteorologul britanic Simon King a explicat că fenomenul nu are legătură cu soarele sau cu evenimente cosmice. Cauza principală a fost combinația dintre ninsoarea ușoară, norii joși și sursele puternice de lumină artificială.

Stratul de nori și fulgii de zăpadă au făcut ca cerul să devină mai reflectorizant decât de obicei, amplificând lumina provenită de la sol. În acest caz, reflectoarele stadionului clubului Birmingham City, care emit o lumină cu tentă mov-roz, s-au reflectat în atmosferă și au „vopsit” cerul într-o culoare spectaculoasă.

„În condiții de nori joși și ninsoare, lumina artificială — fie ea stradală, de pe clădiri sau de pe stadioane — poate colora cerul în moduri surprinzătoare”, a explicat meteorologul.

Un fenomen real, dar rar

Chiar și cu o explicație clară, evenimentul rămâne unul rar, mai ales într-un oraș precum Birmingham, unde astfel de condiții atmosferice nu sunt frecvente. Clubul de fotbal a distribuit, la rândul său, imagini cu cerul roz, confirmând rolul reflectoarelor stadionului în apariția acestui peisaj spectaculos.

Deși extratereștrii nu și-au făcut apariția, momentul a reușit să transforme o noapte obișnuită într-un spectacol memorabil, demonstrând încă o dată cât de surprinzătoare pot fi jocurile dintre natură și lumina artificială.