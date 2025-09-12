Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, a explicat dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul \"Amiral Vasile Urseanu\".



"Vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariții și apariții de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (...) Eu propun să stați comod și să priviți timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie știut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor", a scris Adrian Șonka pe pagina sa de Facebook.





Într-o declarație pentru Radio România Actualități, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în fața roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.



"Luna se mișcă pe cer și acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar și după aceea apar; și dispar și apar. Ocultații se numesc. Și se vede frumos, dacă e senin", a precizat Sonka, potrivit Agerpres.

