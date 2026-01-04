Veștile nu sunt deloc bune la începutul anului. Știm deja care sunt facturile pe care trebuie să le plătim pentru energia electrică, în unele cazuri facturi mai mari decât duble.

De asemenea, specialiștii vorbesc și despre faptul că trebuie să ne pregătim și pentru facturile la gaze care, de asemenea, vor fi mari. În acest context nu trebuie să uităm de facturile la întreținere. Deja președinții de asociații vorbesc despre faptul că, spre exemplu, 6 din 10 români nu reușesc să își plătească facturile la întreținere la timp. Asta pentru că, de cele mai multe ori, oamenii amână această plată din cauza faptului că venitul pe care îl au nu reușesc să îl gestioneze de la o lună la alta. Trebuie oamenii să cumpere mâncare. În cazul pensionarilor, spre exemplu, vorbim și despre medicamente pe care spun oamenii că de foarte multe ori amână să le cumpere și asta din cauza faptului că banii nu le ajung de la o lună la alta.