Cine a dat ordinul de denigrare aflați în această seară de la ora 21, într-o ediție incendiară Culisele Statului Paralel. Tot atunci analizăm și momentul noului atac asupra justiției, care vine fix înainte de numirea șefilor de parchete și servicii.

Cum încearcă sistemul să rămână la butoane, cine îl manevrează pe Nicușor Dan, cât mai durează mascarada cu probele anulării alegerilor, aflați totul de la Anca Alexandrescu și invitații ei. Avem și documentul care îl îngroapă pe președinte și vă arătăm noile manevre cu postări făcute noaptea ca hoții.

Cum a ajuns Nicușor Dan să scrie pe rețele la ora 1, în creierii nopții, dar și cine îi ține isonul la 5 dimineața, vedeți de la 21.00, doar la Realitatea PLUS.