„Republica Moldova primește un semnal clar de încredere din exterior. Nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Conform comunicatului executivului, ratingul B2 indică faptul că Republica Moldova se confruntă în continuare cu provocări economice și geopolitice, însă a demonstrat o capacitate tot mai mare de a gestiona riscurile financiare, politice și sociale.

Autoritățile susțin că îmbunătățirea ratingului va facilita accesul la finanțare internațională, va reduce costurile împrumuturilor externe și va crește atractivitatea țării pentru investiții străine și proiecte de dezvoltare.

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este rezultatul unei munci coordonate la nivel de instituții: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior”, a adăugat premierul Munteanu.