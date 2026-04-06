Explicația care a ridicat sprâncene: „avioanele își trag sufletul”

Întrebat despre o posibilă implicare a România în conflictul din zona Iran, ministrul a ținut să precizeze că țara noastră nu este parte directă. În același timp, el a confirmat sprijinul acordat americanilor, în baza parteneriatului strategic dintre cele două state.

În încercarea de a descrie concret cooperarea militară, Radu Miruță a oferit însă o explicație care a atras imediat atenția:

„România nu este în momentul de față parte din conflictul care se desfășoară în Iran. România, în baza parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite, a răspuns pozitiv solicitării Statelor Unite ca, de pe teritoriu național să-și tragă sufletul, aceste avioane cisternă, care poți folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave”.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Nu mă aştept ca într-o dimineaţă să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”

„România joacă la masa mare” – o altă expresie devenită virală

Ulterior, ministrul Apărării a încercat să detalieze rolul pe care România îl poate avea într-un eventual scenariu de după conflict, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea Strâmtoarea Ormuz.

Deși a menționat capacitățile Armatei Române, de la scafandri de mare adâncime până la nave specializate în vânătoarea de mine și structuri de informații, explicațiile au fost însoțite de o nouă formulare stângace.

„România joacă și joacă într-un mod corect și joacă la masa mare, vorbește, se ține de cele pe care și le asumă”.

Expresia a devenit rapid subiect de ironii și comentarii.

Un istoric de declarații controversate

Nu este pentru prima dată când Radu Miruță ajunge în centrul atenției din cauza unor formulări neinspirate. La începutul anului, pe 12 ianuarie 2026, ministrul a stârnit reacții după ce a vorbit despre posibilitatea ca România să trimită trupe în Groenlanda.

Declarațiile au fost însoțite de o altă remarcă devenită virală:

„Groenlanda ar fi un pic mai departe. Am auzit că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară: Franța și Marea Britanie. Nu e întâmplător, ele au sperietoarea în spate. România nu e în situația asta. Noi nu avem această capacitate”.

Afirmațiile au fost intens discutate în spațiul public, mai ales în contextul implicațiilor geopolitice.

„Satelitul e undeva foarte sus” – încă o declarație stângace

O altă declarație care a atras atenția a venit atunci când ministrul Apărării a vorbit despre necesitatea dezvoltării comunicațiilor prin satelit.

În încercarea de a explica importanța unui astfel de sistem, Radu Miruță a oferit o descriere care a devenit, la rândul ei, virală:

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România.

Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru”, a mai spus Ministrul Apărării.

Radu Miruță: NATO poate descuraja orice atac asupra teritoriului Alianței