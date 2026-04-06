Declarațiile vin într-un context deja tensionat, în care fiecare parte încearcă să-și susțină propria versiune asupra incidentului. Autoritățile ucrainene resping categoric orice implicare. În weekend, Kievul a transmis că „Ucraina nu are nimic de-a face cu asta”. Mai mult, partea ucraineană sugerează un scenariu diferit, în care responsabilitatea ar aparține chiar Rusiei. „Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals, ca parte a puternicei interferențe rusești în alegerile ungare”, a afirmat un purtător de cuvânt al ministerului de externe din Ucraina.

Context politic tensionat în Ungaria

Incidentul apare cu doar câteva zile înainte de alegerile din Ungaria, programate pentru duminică. Premierul Viktor Orban, aflat în fața unui scrutin în care opoziția stă mai bine în sondaje, a reacționat rapid și a convocat un consiliu de apărare de urgență. Deși a vorbit despre presiunile constante asupra aprovizionării cu energie, Orban nu a acuzat direct Ucraina pentru acest caz, dar a subliniat că, de-a lungul timpului, Kievul a încercat să reducă dependența Europei de energia rusă.

Poziția Kremlinului: suspiciuni și avertismente

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris situația ca fiind una cu potențial ridicat de risc, având în vedere importanța conductei pentru alimentarea cu energie.

„Situația este potențial foarte periculoasă. Aceasta este o arteră energetică vitală, care funcționează în prezent sub o presiune extremă. Și înainte de aceasta, după cum știm, regimul de la Kiev a fost direct implicat în astfel de acte de sabotaj împotriva infrastructurii energetice critice”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este foarte probabil ca și de data aceasta să se găsească semne ale implicării regimului de la Kiev”, a adăugat el, afirmând că Moscova speră ca Budapesta și Belgradul să ia măsuri pentru a minimiza amenințarea.

„Sperăm, de asemenea, că, în cadrul recentelor discuții pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a purtat la Ankara, șeful regimului de la Kiev a fost informat că astfel de acțiuni agresive împotriva infrastructurii conductelor South Stream și Blue Stream sunt inacceptabile”.

Descoperirea care a declanșat întreaga situație a avut loc duminică, în nordul Serbiei, la Kanjiza. Acolo au fost găsite rucsacuri care conțineau explozibili, în apropierea traseului gazoductului Balkan Stream. Anunțul a fost făcut de președintele sârb Aleksandar Vucic, iar informația a ridicat imediat semne de întrebare legate de securitatea infrastructurii energetice din regiune.

Reacția Ungariei și acuzații suplimentare

Ministrul ungar de externe a mers mai departe și a încadrat incidentul într-un tipar mai larg de acțiuni. Peter Szijjarto a afirmat că „această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acțiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă furnizarea de gaze și petrol din Rusia către Europa”.

În același context, acesta a amintit de sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream și de oprirea fluxurilor de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba. Acea situație a avut consecințe politice directe, Ungaria blocând ulterior un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei.

Deocamdată, ancheta este în desfășurare, iar responsabilitatea pentru incident nu este stabilită oficial. Între timp, declarațiile publice arată cât de tensionată rămâne situația în jurul securității energetice din Europa și cât de rapid un astfel de incident poate deveni parte dintr-un conflict mai larg, atât politic, cât și diplomatic.