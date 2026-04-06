Manevră de adevărat profesionist. Avionul, „ghidat” printre autoturisme

Imagini dramatice surprinse de camerele de bord și de martori arată momentul în care aeronava de mici dimensiuni coboară vertiginos spre carosabilul plin de mașini. Pilotul, în vârstă de 65 de ani, a fost forțat să ia o decizie într-o fracțiune de secundă atunci când a realizat că nu mai poate ajunge la cel mai apropiat aeroport din cauza unor probleme tehnice majore la motor.

Cu un calm remarcabil, bărbatul a reușit să „țese” avionul printre vehiculele care rulau cu viteză pe autostrada Interstate 78, una dintre cele mai circulate artere din Pennsylvania. Martorii descriu scena ca fiind suprarealistă, avionul apărând deasupra lor și atingând asfaltul la doar câțiva metri de barele de protecție ale autoturismelor.

Bilanț incredibil: Zero victime și un zâmbet de ușurare

În ciuda manevrei extrem de riscante și a densității traficului, deznodământul este unul fericit. Autoritățile locale au confirmat că nu au fost raportate victime – nici în rândul ocupanților aeronavei și nici printre șoferii aflați pe autostradă. Mai mult, nicio mașină nu a fost avariată în timpul aterizării forțate.

Avionul, care decolase din New Jersey și avea ca destinație statul Indiana, a rămas imobilizat pe marginea șoselei până la sosirea echipajelor de intervenție.

„Experiența a făcut diferența”

Specialiștii în aviație laudă prezența de spirit a pilotului veteran. La 65 de ani, experiența acumulată în mii de ore de zbor i-a permis să păstreze controlul aparatului într-o situație de stres extrem, transformând ceea ce putea fi o catastrofă într-o poveste despre supraviețuire și măiestrie tehnică.

Circulația pe I-78 a fost restricționată pentru câteva ore pentru a permite tractarea aeronavei, însă șoferii americani au rămas cu o amintire pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând: un „coleg de trafic” cu aripi care a apărut de nicăieri.