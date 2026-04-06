O nouă lovitură strategică asupra infrastructurii iraniene

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou prag critic luni, 6 aprilie 2026, după ce ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a confirmat oficial lansarea unor atacuri de amploare asupra celui mai mare complex petrochimic din Iran. Localizată în regiunea Isfahan, instalația a devenit ținta principală a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), la doar o săptămână după ce o altă unitate strategică, a doua ca mărime din țară, fusese deja lovită. Anunțul a fost făcut de oficialul israelian prin intermediul unei postări pe platforma X, la scurt timp după ce surse locale din Iran raportaseră explozii violente care au zguduit zona industrială.

Paralizia exporturilor și impactul economic de zeci de miliarde

Consecințele acestor operațiuni militare vizează direct capacitatea financiară a regimului de la Teheran. Potrivit datelor prezentate de Israel Katz, cele două instalații vizate în ultimele zile reprezentau împreună aproximativ 85% din totalul exporturilor petrochimice ale Iranului. În prezent, ambele complexe sunt considerate complet nefuncționale, fiind scoase din circuitul productiv. Această paralizie industrială reprezintă o lovitură economică severă, oficialii israelieni estimând că pierderile directe și indirecte pentru economia iraniană se vor ridica la ordinul zecilor de miliarde de dolari.

Escaladarea ofensivei: Instrucțiuni pentru utilizarea forței maxime

Determinarea guvernului de la Ierusalim de a continua această campanie de slăbire a infrastructurii inamice a fost subliniată clar de ministrul Katz. Acesta a precizat că, împreună cu premierul Benjamin Netanyahu, a transmis instrucțiuni precise Forțelor de Apărare Israeliene pentru a menține presiunea militară la cel mai înalt nivel. Strategia actuală vizează lovirea sistematică a infrastructurii naționale a Iranului „cu toată forța”, semnalând faptul că atacurile de luni nu sunt incidente izolate, ci parte dintr-o ofensivă extinsă menită să neutralizeze pilonii economici care susțin logistica militară iraniană.