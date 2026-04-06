Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se vor înregistra rafale de vânt cu viteze cuprinse între 70 și 90 km/h, care pot provoca pagube materiale.

Localitățile aflate sub atenționare sunt: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc și Adășeni.

Meteorologii avertizează că vântul puternic poate doborî copaci sau stâlpi și poate produce avarii la construcțiile ușoare. Populația este sfătuită să evite deplasările în aer liber, să nu se adăpostească sub copaci și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

Atenționarea este una de scurtă durată, emisă în regim de nowcasting, pentru fenomene meteorologice imediate.

ANM a mai emis luni mai multe alerte meteo, valabile în aproape toată țara, în Săptămâna Mare. Meteorologii anunță că, în zilele următoare, va ninge și se va depune zăpadă în unele regiuni.