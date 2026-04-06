Alarma a fost dată chiar de tatăl femeii, care a sunat la 112 după ce și-a găsit fiica spânzurată în locuință. La fața locului au ajuns de urgență echipaje de poliție și un echipaj medical. Medicii au încercat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Asistentă ATI din Târgu Jiu, găsită moartă în locuință

Primele verificări nu au indicat urme de violență pe corpul femeii. Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia, pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Conform procedurii, poliția a deschis un dosar de moarte suspectă, conform presei locale.

Tânăra era divorțată și avea o fetiță de 7 ani, pentru care obținuse recent custodia. Apropiații spun că, în ultima perioadă, trăia cu teama că ar putea pierde copilul, după ce tatăl minorei deschisese un nou proces în acest sens. Această situație ar fi pus o presiune emoțională puternică asupra ei, potrivit celor care o cunoșteau.