„În prezent nu mai îndeplinim niciun criteriu, iar principalele cauze sunt deficitul economic, cel mai mare din Uniunea Europeană, și nivelul datoriei publice, care chiar în această perioadă trece de 60%”, a declarat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la Radio România Actualități.

Fost director al Direcției de Stabilitate din BNR, Rădulescu a subliniat faptul că „noi suntem de departe la cea mai înaltă rată a inflației”, iar motivul este același: deficitul bugetar. „Dacă nu am avea deficit bugetar, n‑am avea nici inflația mare.”

Dobânzi ridicate, curs valutar sub presiune și un „cerc vicios” al finanțării

Rădulescu a explicat că și la capitolul dobânzi pe termen lung România se află în topul negativ al Uniunii Europene: „Plătim între cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, iar motivul este exact acesta: avem deficit foarte mare și trebuie să ne împrumutăm foarte mult ca să echilibrăm finanțele publice.”

Un alt criteriu neîndeplinit este stabilitatea cursului valutar, care, în mecanismul ERM II – premergător aderării la euro – trebuie menținut timp de doi ani într‑o marjă de ±1,5%. „Așadar, problema principală este deficitul bugetar și, probabil corelat cu ea sau cauzat de această problemă, felul în care s‑a împrumutat România. E un cerc vicios”, a explicat Rădulescu.