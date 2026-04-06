Deși imaginile s-au răspândit cu o viteză amețitoare și au stârnit îngrijorări serioase, autenticitatea lor rămâne sub semnul întrebării.

Secvența care a inflamat internetul

Materialul video, apărut inițial pe platforma X, prezintă un bărbat care seamănă izbitor cu Mojtaba Khamenei în timp ce pătrunde într-o încăpere ce pare a fi un centru de comandă militar.

🚨🇮🇷 the first appearance of Commander-in-Chief Ayatollah Seyyed Mejbi Khamenei in the war room... — Iran TV (@Iran_TVv) April 5, 2026

Detaliul care a atras însă imediat atenția este unul extrem de sensibil: pe un ecran de mari dimensiuni din încăpere apare o hartă cu coordonate care ar indica spre instalația nucleară israeliană de la Dimona, cunoscută oficial drept Shimon Peres Negev Nuclear Research Center.

Această secvență a fost interpretată de numeroși utilizatori drept un posibil semnal indirect de amenințare la adresa Israelului, mai ales în contextul deja tensionat din regiune.

În luna martie, apropierea unor rachete de zona Dimona a determinat inclusiv reacții de prudență din partea Agenția Internațională pentru Energie Atomică, ceea ce a amplificat temerile generate de clipul viral.

Semne de întrebare serioase: experții vorbesc despre un posibil fals

În ciuda impactului major pe care l-a avut în mediul online, videoclipul nu a fost confirmat de nicio instituție oficială din Iran. Absența unei validări din partea agențiilor de presă de stat, precum IRNA sau IRIB, ridică suspiciuni serioase privind autenticitatea materialului.

Niciun canal oficial iranian nu și-a asumat veridicitatea imaginilor, iar experții în securitate internațională merg și mai departe, sugerând că ar putea fi vorba despre un deepfake.

Analize independente realizate pe baza clipului indică mai multe elemente tehnice suspecte: imperfecțiuni în redarea feței, iluminare neuniformă și tranziții vizuale bruște. Toate acestea sunt caracteristici frecvent întâlnite în conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Absența liderului alimentează speculațiile

Lipsa aparițiilor publice ale lui Mojtaba Khamenei contribuie, la rândul ei, la amplificarea zvonurilor. De la momentul numirii sale în funcția de lider suprem, în martie 2026, acesta nu a mai fost văzut în mod oficial.

Această absență prelungită a dus la apariția unor speculații privind starea sa de sănătate sau chiar siguranța personală, însă până în prezent nu există nicio confirmare oficială în acest sens.

Pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan, liderul iranian a transmis un mesaj scris în care proclama „victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice” și sublinia unitatea compatrioților săi în fața adversarilor.

