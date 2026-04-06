O situație revoltătoare petrecută în „inima” Capitalei s-a soldat cu o sancțiune record de 70.000 de lei, după ce o clinică stomatologică din vecinătatea Parcului Cișmigiu a fost identificată drept sursa unui morman de deșeuri medicale abandonate ilegal. Incidentul, petrecut sub acoperirea întunericului, a fost scos la lumină luni, 6 aprilie, de Poliția Locală a Municipiului București, care a intervenit prompt după descoperirea resturilor periculoase pe spațiul verde.

Identificarea sursei și neglijența administrativă

Anchetatorii au stabilit că mormanul de gunoaie, care conținea mănuși, măști folosite și chiar proteze dentare, provenea de la o unitate medicală din zonă. Din primele verificări a reieșit că ghena clădirii unde funcționează clinica nu fusese securizată corespunzător, însă autoritățile au subliniat un aspect mult mai grav: astfel de materiale medicale, cu potențial infecțios, nu au sub nicio formă ce să caute în pubelele destinate deșeurilor menajere, indiferent de modul de depozitare.

Intervenția autorităților și recunoașterea faptei

Imediat după sesizare, echipele de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) au intervenit pentru a igieniza rapid perimetrul afectat, eliminând riscul biologic pentru vizitatorii parcului. Mesajul transmis de autorități pe rețelele sociale a fost unul categoric, subliniind că astfel de comportamente care pun în pericol sănătatea publică nu vor fi tolerate în oraș.

Confruntați cu probele adunate de polițiștii locali, reprezentanții clinicii stomatologice s-au prezentat în cursul zilei de luni la sediul Poliției Locale a Municipiului București, în urma notificării oficiale primite. Potrivit Primăriei Capitalei, responsabilii au fost nevoiți să dea explicații pentru gestul iresponsabil de a arunca resturile stomatologice în mijlocul parcului, fiind sancționați cu amenda maximă prevăzută de lege pentru astfel de abateri de la normele de mediu și igienă publică.