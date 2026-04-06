Anchetatorii români au scos la iveală un mecanism complex de fraudă prin care o rețea internațională, formată dintr-un cetățean francez, unul belgian și un complice român, ar fi introdus ilegal pe piața auto autohtonă un număr de 15 bolizi de lux. Operațiunea, desfășurată sub paravanul unei firme cu sediul în România, este cercetată în prezent sub multiple capete de acuzare, printre care folosirea de documente vamale falsificate, spălare de bani și fals în declarații, toate săvârșite în formă continuată.

O listă exclusivistă de mașini sub sechestru

Procurorii au detaliat modul în care, în primele luni ale anului 2026, suspecții au reușit să aducă din Andorra vehicule de o valoare impresionantă, utilizând acte de proveniență falsificate pentru a păstra aparența de legalitate. Printre mașinile vizate de anchetă se numără modele extrem de rare și scumpe, precum Aston Martin Volante DB18, McLaren 750S Spider, Porsche 992 Targa 4S, Mercedes SL63 AMG sau Lotus Emira. Lista continuă cu SUV-uri și autoturisme de performanță precum Ineos Grenadier, Dodge RAM și Audi RS6, toate fiind ulterior supuse unor operațiuni de disimulare a traseului banilor și a provenienței reale.

Falsuri la DRPCIV și măsuri judiciare

Schema infracțională a inclus și inducerea în eroare a autorităților române de înmatriculare. Anchetatorii precizează că reprezentanți ai firmei implicate au depus declarații pe proprie răspundere conținând date neadevărate la DRPCIV, cu scopul precis de a facilita înmatricularea rapidă a bolizilor și de a șterge urmele originii lor din Andorra. Această etapă era esențială pentru ca mașinile să poată fi tranzacționate ulterior pe piața liberă ca bunuri cu statut legal.

În urma perchezițiilor și a audierilor, cetățeanul francez și cel belgian au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, fiind considerați figurile centrale ale importurilor ilegale. Ulterior, magistrații au decis plasarea acestora sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, impunându-le interdicția de a părăsi teritoriul României. Pentru a asigura recuperarea prejudiciului și a împiedica înstrăinarea acestor bunuri de lux, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra tuturor celor 15 autoturisme, procedurile de punere în aplicare a măsurii fiind în plină desfășurare sub supravegherea polițiștilor de la Crimă Economică.