Acces blocat pentru camioane

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, drumul care face legătura cu satul situat pe malul drept al râului Cracău este complet acoperit de apă, ceea ce face imposibilă circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone.

Autoritățile locale au precizat că această rută reprezintă singura cale de acces pentru camioane, ceea ce complică semnificativ aprovizionarea și transportul în zonă.

Autospecialele pot interveni

În ciuda situației, intervențiile de urgență nu sunt afectate. Există un pod metalic care permite accesul ambulanțelor și al autospecialelor de pompieri, însă doar pentru vehicule cu masa sub 3,5 tone.

Astfel, serviciile esențiale pot ajunge în continuare în localitate, chiar dacă traficul greu rămâne restricționat.

Deversări controlate la acumularea Bâtca Doamnei

Pentru gestionarea debitului crescut al apelor, autoritățile au anunțat măsuri suplimentare. Începând cu ora 18:00, la Acumularea Bâtca Doamnei se efectuează deversări controlate, cu un debit de aproximativ 20 metri cubi pe secundă.

Această măsură are rolul de a preveni acumularea excesivă de apă și de a reduce riscul unor inundații mai severe în aval.

Avertizări hidrologice în vigoare

Contextul este agravat de avertizările emise de hidrologi, care au instituit cod galben și cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din țară, inclusiv din zona Moldovei.

Aceste avertizări indică un risc crescut de viituri și depășiri ale cotelor de atenție, ceea ce impune monitorizarea atentă a situației și intervenții rapide din partea autorităților.

Echipele de intervenție din județul Neamț monitorizează evoluția nivelului apelor și sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasările în zonele afectate, până la remedierea situației.