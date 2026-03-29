Detalii despre seism

Potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 17:16:42 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 116 kilometri.

Specialiștii au încadrat mișcarea tectonică drept un cutremur slab, fără potențial distructiv.

Unde a fost resimțit

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe importante din regiune, fiind localizat la:

aproximativ 50 km vest de Focșani

60 km nord de Buzău

63 km est de Sfântu Gheorghe

72 km est de Brașov

88 km nord-est de Ploiești

Deși magnitudinea a fost redusă, cutremurul ar fi putut fi resimțit ușor în unele dintre aceste zone, mai ales în clădirile înalte.

Vrancea, cea mai activă zonă seismică din România

Zona seismică Vrancea este cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă, fiind responsabilă pentru cele mai importante cutremure din România. Majoritatea seismelor produse aici au loc la adâncimi mari, ceea ce le face resimțite pe arii extinse.

Până în acest moment, autoritățile nu au semnalat pagube materiale sau victime în urma cutremurului.

Specialiștii monitorizează în continuare activitatea seismică din județul Vrancea și recomandă populației să rămână informată din surse oficiale în cazul unor eventuale replici.