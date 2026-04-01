Lacul Vidraru se reumple controlat: Hidroelectrica estimează finalizarea procesului în octombrie 2026

Lacul Vidraru intră într-o nouă etapă importantă, după ce Hidroelectrica a demarat oficial procesul de reumplere a acumulării, începând cu 1 aprilie 2026. Operațiunea face parte din amplul proiect de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru și este planificată să se desfășoare până în luna octombrie 2026.

Potrivit companiei, reumplerea lacului se desfășoară „controlat și etapizat”, conform unui grafic strict aprobat anterior. Această abordare are ca scop protejarea infrastructurii hidrotehnice și menținerea calității apei în parametri optimi pe toată durata procesului.

Proces gradual, monitorizat permanent

În prima fază a operațiunii este utilizată captarea Topolog, în timp ce afluenții secundari - Limpedea și Valea lui Stan - rămân temporar deviați. Decizia este legată de necesitatea controlării turbidității apei, un indicator esențial pentru siguranța sistemului și pentru alimentarea populației.

Reprezentanții companiei subliniază că întregul proces este atent supravegheat, fiind monitorizate atât comportarea construcțiilor hidrotehnice, cât și parametrii de calitate ai apei. Captările secundare vor fi reintegrate treptat, doar după ce nivelul de turbiditate va ajunge în limitele admise.

Termenul final depinde de condițiile naturale

Finalizarea reumplerii lacului este estimată pentru toamna anului 2026, însă ritmul exact depinde de mai mulți factori naturali, inclusiv de debitele afluenților și de condițiile hidrologice din acest an.

Această etapă este esențială în contextul modernizării Amenajării Hidroenergetice Vidraru, un proiect strategic pentru sistemul energetic național.

Investiție majoră pentru siguranța energetică

Contractul de retehnologizare, semnat în 2024, are o valoare de aproximativ 200 de milioane de euro și o durată de implementare estimată la șapte ani. Proiectul vizează modernizarea completă a echipamentelor și creșterea siguranței în exploatare.

Cu o putere instalată de 220 MW și o producție medie anuală de circa 400 GWh, Amenajarea Vidraru joacă un rol important în sistemul energetic al României. Lacul de acumulare are un volum total de aproximativ 465 milioane metri cubi, dintre care 320 milioane reprezintă volumul util.

Prin aceste investiții, Hidroelectrica urmărește creșterea eficienței operaționale, prelungirea duratei de viață a echipamentelor și consolidarea rolului strategic al acestei amenajări în asigurarea securității energetice a țării.