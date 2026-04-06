O eroare strategică a forțelor israeliene a provocat o undă de șoc în Liban, după ce un atac aerian menit să elimine un lider Hezbollah a ucis, în schimb, un important opozant al grupării șiite. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au recunoscut oficial, la solicitarea BBC, că operațiunea de duminică pare să-și fi ratat ținta principală, exprimând regrete pentru „vătămarea cauzată civililor”.

Tragedie în inima unei comunități creștine

Incidentul a avut loc în localitatea Ain Saadeh, o zonă cu populație majoritar creștină situată la est de Beirut. Rachetele au lovit un bloc de apartamente, însă, potrivit primarului local, victimele nu se aflau în locuința vizată, ci cu un etaj mai jos. În urma deflagrației, Ministerul Sănătății din Liban a confirmat decesul unui bărbat și a două femei.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără Pierre Mouawad, un oficial de rang înalt al Partidului Forțelor Libaneze, și soția sa, Flavia. Partidul, o formațiune politică majoritar creștină și un critic acerb al Hezbollah, a reacționat cu durere și revoltă, subliniind că Mouawad nu era un combatant și nu reprezenta o țintă militară. Mai mult, familia tocmai încheiase celebrarea Paștelui în momentul în care tragedia a lovit imobilul de locuințe.

Critici dure la adresa Hezbollah și IDF

În timp ce armata israeliană analizează rapoartele privind rănirea persoanelor neimplicate, scena politică libaneză este în fierbere. Partidul Forțelor Libaneze a condamnat ferm atât atacul, cât și prezența Hezbollah în zonele civile. Reprezentanții formațiunii susțin că astfel de drame sunt consecința directă a strategiei Hezbollah de a aduce confruntările militare în mijlocul cartierelor rezidențiale, expunând populația civilă unor riscuri imense.

Acest „eșec aparent” al serviciilor de informații israeliene nu doar că a dus la pierderea unor vieți nevinovate, dar a eliminat paradoxal un lider politic care milita activ împotriva influenței Hezbollah în Liban, complicând și mai mult contextul de securitate de la granița celor două state.