Printre preparatele aprobate se află macaroane cu brânză, mușchi de vită, legume fierte, fructe deshidratate și nuci. Astronauții vor avea la bord și tortilla, preferate de NASA deoarece nu produc firimituri în microgravitație, scrie NBC Today.

Pentru varietate, vor exista cinci tipuri de sosuri picante, iar fiecare membru al echipajului va primi două băuturi aromate pe zi, inclusiv cafea sau ceai.

Toate alimentele sunt gata de consum sau trebuie rehidratate cu ajutorul unui dozator special de apă. Pentru încălzirea meselor, echipajul va folosi un dispozitiv compact, de mărimea unei serviete, a precizat NASA.

Meniul final a fost selectat chiar de astronauți, după sesiuni de degustare desfășurate la centrele de antrenament ale agenției americane. NASA subliniază că fiecare aliment a fost ales astfel încât să fie sigur, ușor de depozitat și să nu se sfărâme în cabină.