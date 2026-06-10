Sursă: realitatea.net

Președintele Argentinei, Javier Milei, renumit pentru excentricitățile sale, avansează acum ideea unor „corporații non-umane” conduse de inteligență artificială. Argumentația sa apare într-un articol de opinie publicat în Financial Times. Comentariu său a stârnit și contorverse, prin faptul că elogiază perioada sinistră a colonialismului.

În articolul „Argentina invită inteligența artificială să se elibereze”, Milei continuă să pledeze pentru „menținerea AI nereglementate”, astfel încât, într-o zi, Buenos Aires să „devină pentru AI ceea ce a fost Amsterdam pentru epoca marilor flote comerciale, în secolul al XVII-lea”.

Ceea ce pare să-i fi scăpat liderului argentinian, notează Futurism, este faptul că fondarea Companiei Olandeze a Indiilor de Est a dus la formarea unui sinistru monopol colonialist, bazat pe atrocități și masacre, executate pentru a exploata și comercializa sute de mii de sclavi.

„Așa cum revoluția industrială ne-a eliberat de constrângerile mușchiului uman, AI ne va elibera de constrângerile creierului uman, împingând productivitatea dincolo de cele mai îndrăznețe visuri ale noastre”, proclamă Milei în editorialul său.

Intervenția sa nu este întâmplătoare; săptămâna trecută, guvernul argentinian a trimis în Congres un proiect de lege „care stabilește un cadru juridic dedicat implementării AI”, bazat pe trei piloni: AI complet nereglementat, constituirea unor așa-numitele "corporații non-umane" și un cadru fiscal pritenos, cu taxe cât mai reduse.