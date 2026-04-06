„Declarațiile lui Traian Băsescu despre „raționalizarea combustibilului” nu sunt doar deplasate, sunt o radiografie perfectă a mentalității pe care o tot vedem la aceiași „pro-europeni”: când lucrurile devin dificile, piața liberă dispare brusc, iar soluția devine controlul, restricția și intervenția brutală a statului.

Acești oameni ne-au vorbit ani de zile despre economie liberă, competiție și reguli de piață. Dar la prima criză, reflexul este același: raționalizare, limitări, decizii impuse de sus în jos. Exact același tipar pe care l-am văzut în pandemie, când libertățile au fost restrânse peste noapte, iar cetățenii au fost tratați ca niște subordonați ai statului, nu ca oameni liberi.

Ironia este că tocmai cei care dau lecții de democrație și „valori europene” sunt primii care propun măsuri cu iz de economie centralizată. Pentru ei, cetățeanul nu este un actor economic liber, ci o variabilă care trebuie gestionată, limitată și controlată în funcție de context.

Raționalizarea combustibilului nu este o soluție, ci o recunoaștere a eșecului. Ce înseamnă, concret, această „raționalizare”? Înseamnă limitarea accesului oamenilor la combustibil, scenarii în care ajungi să îți poți face un singur plin pe lună, indiferent de nevoile tale. Pentru milioane de români care depind de mașină pentru muncă, pentru navetă sau pentru activități economice, asta înseamnă blocaj total. Înseamnă transport mai scump, livrări întârziate, costuri în lanț și, inevitabil, scumpiri peste scumpiri în toată țara.

Nu lovești doar în șoferi, lovești în toată economia. De la producători și transportatori până la micii antreprenori, toți ajung să plătească prețul unei astfel de măsuri. Iar în final, nota de plată ajunge tot la cetățean.

Există însă alternative reale, pe care AUR le-a propus: reducerea TVA la combustibil în funcție de prețul la pompă, astfel încât statul să nu mai profite de scumpiri, iar presiunea să fie diminuată direct pentru români. Asta înseamnă intervenție inteligentă, nu control și restricții.

Asta este, de fapt, diferența: unii vor să limiteze oamenii, alții vor să-i ajute.

Românii nu au nevoie de lideri care, la primul semn de criză, scot din sertar soluții autoritare. Au nevoie de politici care să le protejeze nivelul de trai, nu să le limiteze accesul la resurse de bază.

Când începi să vorbești despre raționalizare, nu mai ești într-o economie liberă. Ești deja în logica controlului. Iar românii știu foarte bine unde duce logica asta”, a declarat deputatul AUR, Dumitrina Mitrea.

