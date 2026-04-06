„Marți va fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea aia afurisită, nebuni nemernici ce sunteți, sau veți trăi în Iad - DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah. Președintele DONALD J. TRUMP".", a scris președintele SUA pe Truth Social, iar postarea a uimit lumea.

Reacția Iranului: acuzații și condiții dure

Oficialii iranieni au reacționat imediat la declarațiile venite din partea liderului american. Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicare din cadrul biroului președintelui iranian, a transmis că situația va rămâne neschimbată până la îndeplinirea unor condiții clare.

El a declarat că Iranul nu va lua în considerare redeschiderea strâmtorii decât în cazul în care va primi despăgubiri pentru daunele suferite, propunând chiar un „nou regim juridic" bazat pe taxe de tranzit. În același timp, a criticat dur retorica lui Trump: „a recurs la obscenități și absurdități din pură disperare și furie".

Fost aliat devenit critic: „a înnebunit, iar voi sunteți toți complici”

Unul dintre cele mai dure atacuri a venit din partea unei foste susținătoare a lui Trump, Marjorie Taylor Greene. Fosta congresmenă republicană a acuzat deschis direcția în care se îndreaptă administrația și a criticat lipsa de reacție din interiorul echipei prezidențiale.

„Vă cunosc pe toți, pe el și pe voi, și a înnebunit, iar voi sunteți toți complici. Nu apăr Iranul, dar haideți să fim sinceri în legătură cu toate acestea."

Ea a continuat cu o critică amplă privind politica externă a SUA: „Strâmtoarea este închisă pentru că SUA și Israelul au început războiul neprovocat împotriva Iranului, bazându-se pe aceleași minciuni nucleare pe care le spun de decenii, cum că în orice moment Iranul ar dezvolta o armă nucleară. Știți cine are arme nucleare? Israel. Sunt mai mult decât capabili să se apere fără ca SUA să fie nevoite să-și poarte războaiele, să ucidă oameni și copii nevinovați și să plătească pentru asta. Trump care amenință că va bombarda centralele electrice și podurile rănește poporul iranian, chiar oamenii pe care Trump pretindea că îi eliberează."

După ani de loialitate, Greene s-a despărțit de Trump anul trecut, criticând atacurile sale asupra Iranului din iunie anul trecut, considerându-le o retractare a promisiunii sale din campanie de a pune „America pe primul loc" și de a evita războaie externe costisitoare. „Nu este ceea ce am promis poporului american când a votat în mod covârșitor în 2024, știu, am fost acolo mai mult decât majoritatea", a scris Greene duminică. „Asta nu face America din nou măreață, este malefic."

On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

— Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Critici din Congres: apeluri la intervenție și acuzații grave

În Congresul american, reacțiile nu au întârziat să apară. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a descris comportamentul președintelui în termeni extrem de duri.

„Paște fericit, America. În timp ce vă îndreptați spre biserică și sărbătoriți cu prietenii și familia, președintele Statelor Unite dezlănțuie ca un nebun dezorientat pe rețelele de socializare."

„Amenință cu posibile crime de război și își înstrăinează aliații. Acesta este el, dar noi nu suntem așa. Țara noastră merită mult mai mult."

Senatorul Bernie Sanders a mers și mai departe, catalogând situația drept una extrem de periculoasă: „Acestea sunt delirurile unui individ periculos și dezechilibrat mintal. Congresul trebuie să acționeze ACUM. Puneți capăt acestui război."

La rândul său, senatorul Chris Murphy a sugerat chiar o posibilă acțiune constituțională: „Dacă aș fi în cabinetul lui Trump, mi-aș petrece Paștele sunând avocați constituționaliști în legătură cu cel de-al 25-lea amendament."

Apeluri la pace și critici din partea altor oficiali

Ro Khanna a cerut încetarea imediată a conflictului și o soluție diplomatică: „Trebuie să punem capăt acestui război acum. Avem nevoie de un armistițiu imediat."

Senatorul Tim Kaine a criticat tonul folosit de președinte, numindu-l „jenant și pueril", în timp ce a avertizat asupra riscurilor pentru militarii americani.

Jake Auchincloss a evidențiat dimensiunea strategică a conflictului, subliniind că situația actuală ar putea reprezenta un eșec militar: „Din punct de vedere strategic, acest război a fost un eșec."

Nemulțumiri în interiorul Casei Albe

Surse citate de revista Time indică tensiuni chiar în interiorul administrației. Susie Wiles, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Trump, ar fi cerut o schimbare de abordare în comunicare.

„Nu-l mai protejați pe președinte de realitate. Fiți mai direcți cu șeful.”

Totodată, se conturează imaginea unui lider care primește informații filtrate și o versiune „optimizată” a realității, ceea ce alimentează îngrijorările legate de procesul decizional.

O criză politică cu efecte imprevizibile

Pe fondul tensiunilor în creștere, situația din jurul administrației Trump devine din ce în ce mai instabilă. Criticii avertizează că nu mai este vorba doar despre un conflict extern, ci despre o criză politică internă în plină desfășurare.

Rămâne de văzut dacă presiunile din Congres și din interiorul administrației vor duce la schimbări reale sau dacă situația va continua să se agraveze.

