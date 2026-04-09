Printre vocile care susțin această idee se numără și Andrew A. Michta, profesor de studii strategice și expert asociat al Atlantic Council, care consideră că Moscova profită din plin de faptul că Statele Unite și-au mutat atenția către Orientul Mijlociu.

Ucraina, eclipsată de războiul din Iran

Pe fondul escaladării conflictului din Iran, războiul din Ucraina a dispărut aproape complet din prim-planul agendei internaționale. Această schimbare de focus este exact contextul de care avea nevoie liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Cu resursele americane redirecționate către Orientul Mijlociu și cu stocurile de armament în scădere, Rusia își consolidează pozițiile și își pregătește următoarele mișcări.

În paralel, există indicii că Moscova ar fi oferit Iranului sprijin tehnologic, inclusiv date satelitare privind deplasările forțelor americane, ceea ce arată o cooperare strategică menită să slăbească influența Washingtonului.

Joc diplomatic dur și presiune asupra NATO

În plan diplomatic, Rusia a încercat să joace o carte riscantă: ar fi propus să oprească sprijinul acordat Iranului în schimbul încetării ajutorului american pentru Ucraina. Oferta a fost respinsă de Statele Unite, însă a provocat îngrijorări în interiorul NATO.

Cu cât conflictul din Iran se prelungește, cu atât poziția Moscovei devine mai puternică. Procesul de pace din Ucraina este blocat, iar negocierile par înghețate pe termen nedeterminat.

Fereastra militară a Rusiei în Ucraina

Primăvara aduce schimbări pe câmpul de luptă din Europa de Est, iar Rusia pare pregătită să profite de această oportunitate. Cu venituri uriașe generate de creșterea prețului petrolului, Moscova își întărește capacitățile militare.

Estimările arată că Rusia câștigă zilnic între 150 și 600 de milioane de dolari din exporturile de petrol. În total, veniturile suplimentare generate de contextul actual ar putea ajunge deja la aproape 2 miliarde de dolari.

Închiderea parțială a Strâmtorii Ormuz a crescut cererea pentru petrolul rusesc, în special din partea unor mari consumatori precum India și China.

Operațiuni de influență și destabilizare în Europa

În paralel cu mișcările militare, Rusia își intensifică operațiunile de influență pe continentul european. Potrivit unui raport al Serviciul European de Acțiune Externă, în 2025 au fost identificate 540 de cazuri de manipulare informațională și interferență externă.

Aceste acțiuni includ dezinformare, sabotaj și campanii menite să slăbească unitatea alianței nord-atlantice.

Obiectivul Kremlinului este clar: exploatarea tensiunilor dintre Statele Unite și aliații europeni pentru a submina încrederea în NATO și, în final, pentru a fragmenta alianța.

Resursele SUA, tot mai întinse pe mai multe fronturi

Pe măsură ce conflictul din Iran se prelungește, Statele Unite sunt nevoite să redirecționeze resurse militare importante către Orientul Mijlociu. Deja, unele sisteme de apărare au fost mutate din Coreea de Sud în zona Golfului.

Această redistribuire ridică semne de întrebare privind capacitatea Washingtonului de a gestiona simultan mai multe conflicte majore.

Experții avertizează că stocurile de muniție, în special cele destinate apărării aeriene, sunt limitate, ceea ce ar putea afecta sprijinul acordat Ucrainei în perioada următoare.

Fisuri tot mai vizibile în alianța transatlantică

Tensiunile dintre SUA și Europa sunt tot mai evidente, alimentate de diferențe de viziune și de comunicare. Lipsa consultării aliaților înainte de deciziile majore și presiunile exercitate de Washington asupra Europei au creat un climat de neîncredere.

Pentru Vladimir Putin, această situație reprezintă o oportunitate strategică. O Europă nesigură și dependentă în continuare de protecția americană este mai vulnerabilă la presiuni politice.

Riscul extinderii conflictului la nivel global

Într-un scenariu în care războiul din Iran se intensifică, există temeri că și alte puteri ar putea profita de context. China ar putea acționa în direcția Taiwan, iar tensiunile din Peninsula Coreeană ar putea escalada.

Astfel, lumea s-ar putea confrunta cu mai multe conflicte simultane, ceea ce ar pune o presiune uriașă pe capacitatea militară a Statelor Unite.

În acest context, Rusia nu doar că rezistă presiunilor, ci pare să profite de fiecare oportunitate creată de instabilitatea globală. Strategia sa este clară: prelungirea conflictelor, epuizarea resurselor adversarilor și consolidarea propriilor poziții.

Pe măsură ce războiul din Iran continuă, Moscova își întărește influența, își reface capacitatea militară și își pregătește următoarele mutări într-un joc geopolitic tot mai complex.

