Probleme pe loturile autostrăzilor A7 și A8. Ministrul interimar al Transporturilor atrage atenția asupra întârzierilor legate de PNRR

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a admis miercuri că sunt probleme pe loturi ale autostrăzilor A7 şi A8, dar a explicat că acestea sunt raportate la termenul din PNRR. Potrivit oficialului, până la finalul acestui an, constructorul şi-a asumat finalizarea loturilor, dar în PNRR termenul-limită până la care pot fi utilizate fondurile este luna august.

”Da, sunt probleme. Însă sunt probleme raportate la termenul din PNRR, nu la termenul pe care şi l-a asumat constructorul, că sunt două praguri. Constructorul şi-a asumat un termen pentru multe dintre aceste loturi finalul anului 2026. În PNRR termenul limită până la care putem utiliza aceşti bani este luna august 2026. Noi încercăm să discutăm cu constructorul dacă ar putea termina până în august chiar dacă obligaţia dumnealui este până în decembrie”, a afirmat Radu Miruță, după ce a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă sunt probleme pe loturile autostrăzilor A7 şi A8.

Ministrul interimar al Transporturilor a adăugat că unele loturi pot fi terminate până în august, dar altele nu.

Totodată, Radu Miruță a explicat că ”cele cu probleme sunt cele din jurul Bacăului pentru care zona în care a evoluat construirea este astăzi la 45-50%”.

”Încercăm să mutăm finanţarea acestor loturi de pe grant, să mutăm acei bani pe alte proiecte, eventual feroviare, care sunt în stadiu avansat şi care sunt acum finanţate cu loan şi să mutăm loan-ul în spatele acestor tronsoane care nu se pot termina pentru că acolo nu există riscul să pierdem ceva ce n-am avut pentru că acolo sunt mai uşoare condiţiile care ne sunt permise, fiind vorba de bani pe care trebuie să îi înapoiem”, a transmis Radu Miruţă.