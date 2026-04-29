Incident grav în Constanța. O femeie este în comă după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc

O femeie este în comă după ce a căzut miercuri de la etajul doi al unui bloc de locuințe situat în cartierul CET din municipiul Constanța. Martorii spun că victima spăla geamurile în momentul în care a avut loc incidentul.

La fața locului au intervenit două echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” și al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța.

Medicii sosiți la fața locului au preluat victima și au transportat-o de urgență la spital, unde se află în comă.

Potrivit martorilor, femeia spăla geamurile când, la un moment dat, s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțime.

