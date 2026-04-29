Atac cu cuțitul la Londra: doi bărbați evrei au fost răniți

Sursă: Realitatea.net

Incident grav în Londra, unde doi bărbați evrei au fost răniți în urma unui atac cu cuțitul produs în cartierul Golders Green, zonă cunoscută pentru comunitatea evreiască numeroasă. Autoritățile au intervenit rapid, iar un suspect a fost reținut la fața locului.

Cum s-a produs atacul?

Potrivit Community Security Trust, agresorul era înarmat cu un cuțit și ar fi încercat să atace persoane din comunitatea evreiască aflate pe o arteră principală din zonă. Intervenția promptă a membrilor Shomrim a dus la imobilizarea acestuia, până la sosirea poliției.

Forțele de ordine au folosit un dispozitiv de tip taser pentru a-l neutraliza pe suspect, care a fost ulterior arestat. Ancheta este în plină desfășurare, iar circumstanțele exacte ale atacului urmează să fie stabilite.

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat ferm, calificând incidentul drept „foarte îngrijorător” și subliniind necesitatea combaterii acestor acte de violență. La rândul său, primarul Londrei, Sadiq Khan, a condamnat atacul, descriindu-l ca fiind unul „îngrozitor”.

Evenimentul se înscrie într-o serie de incidente recente care au vizat comunitatea evreiască din Regatul Unit. În ultimele săptămâni, au fost raportate mai multe atacuri și tentative de incendiere asupra unor obiective asociate acestei comunități, inclusiv o sinagogă și sedii ale unor organizații caritabile.

Deși aceste incidente nu au provocat victime până acum, ele au amplificat starea de tensiune și îngrijorare. Autoritățile au arestat deja mai multe persoane în legătură cu aceste fapte, iar investigațiile sunt coordonate de structuri specializate în combaterea terorismului.

Poliția din Londra a anunțat că și-a intensificat prezența în zonele sensibile, inclusiv în Golders Green, pentru a preveni alte incidente și pentru a proteja comunitatea locală.