Care este motivul pentru care bărbatul de 89 de ani a deschis focul în Atena. Explicația incredibilă a avocatului său: „Din disperare!”

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 89 de ani, arestat după ce a rănit cinci persoane în două incidente armate petrecute marți în Atena, ar fi acționat din disperare și ca formă de protest față de serviciile publice din Grecia. Potrivit avocatului său, gestul nu a fost unul întâmplător, ci rezultatul unor nemulțumiri acumulate în timp.

„A fost un act de protest şi de disperare”, a declarat pentru Reuters avocatul său, Vassilis Noulezas.

Două atacuri în aceeași zi

Primul incident a avut loc într-o sucursală a agenției de asigurări sociale EFKA, unde bărbatul a deschis focul și a rănit un angajat la picior. Ulterior, acesta a luat un taxi și s-a deplasat la sediul unui tribunal, unde a tras mai multe focuri de armă, rănind ușor patru grefiere.

Advertising

Advertising

După atacuri, bărbatul a fugit din Atena și a fost găsit într-un hotel din Patras, la aproximativ 200 de kilometri distanță. Poliția a intervenit și l-a arestat, punând capăt unei zile tensionate. Avocatul a oferit și detalii despre trecutul suspectului. Acesta ar fi lucrat timp de 40 de ani ca inginer în Chicago și ar fi fost internat anterior într-o clinică psihiatrică din Atena. În plus, depusese o cerere pentru o pensie suplimentară în Grecia, care i-a fost respinsă. Procurorii l-au acuzat de tentativă de omor și deținere ilegală de armă de foc.

În urma incidentelor, ministrul grec pentru protecția cetățeanului a recunoscut că există probleme de securitate în unele instanțe, deși a subliniat că, în ansamblu, Grecia rămâne o țară sigură. La o zi după incidente, angajații EFKA au ieșit în stradă. Aceștia au reclamat lipsa de securitate și au spus că astfel de situații reflectă frustrarea tot mai mare a populației față de serviciile publice, afectate de lipsa de personal.