Regele Charles al III‑lea i-a dat o lecție de umor britanic lui Donald Trump: „Fără noi, azi vorbeați franceză!”

Sursă: Realitatea.net

Regele Charles al III‑lea i-a dat o serie de replici ironice președintelui Donald Trump, chiar în timpul cinei oficiale organizate în onoarea sa și a reginei, la Casa Albă. Suveranul britanic a remarcat, cu umor, că americanii ar vorbi franceza dacă britanicii nu ar fi colonizat și America de Nord.

În discurs său, Charles al III-lea a invocat dubla origine, britanică și franceză, a multor localități din Statele Unite, pentru a corecta, ironic, o remarcă a lui Trump: „Ați afirmat recent, domnule președinte, că fără Statele Unite, țările europene ar vorbi germana. Îndrăznesc să spun că fără noi ați vorbi franceza?”.

La summitul de la Davos, din ianuarie, Trump a afirmat despre europeni că fără sprijinul american în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, „ați vorbi germană și puțin japoneză”, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.

Regele a glumit și despre „ajustările” aduse Casei Albe după ideile lui Trump. „Regret să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect imobiliar la Casa Albă în 1814 ”, a glumit el. În acel an, soldații regatului au dat foc clădirii.

Donald Trump, la rândul său, s-a folosit de prezența monarhului britanic pentru și-a atacat adversarii politici. „Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic susținut astăzi în Congres”, a spus el. „I-a ridicat pe democrați în picioare, lucru pe care eu nu l-am putut face niciodată”.