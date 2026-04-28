O aniversare s-a transformat într-un masacru. Un bărbat și-a ucis trei prieteni după ce aceștia l-au mânjit cu tort

Sursă: Realitatea.net

O petrecere de zi de naștere din Bulandshahr, un oraș aflat în apropiere de New Delhi, s-a încheiat într-un mod devastator, după ce un bărbat ar fi deschis focul asupra propriilor prieteni. Trei persoane au murit, iar incidentul ar fi pornit de la o glumă aparent banală legată de tortul aniversar.

O sărbătoare care a degenerat rapid

Potrivit informațiilor din presa locală , Jeetu Saini își organiza aniversarea într-o sală de fitness din oraș, unde își invitase familia și apropiații pentru a celebra evenimentul.

Momentul care ar fi declanșat tragedia a avut loc atunci când tortul a fost adus în sală. Unul dintre invitați ar fi făcut o glumă obișnuită, întinzând cremă de tort pe fața sărbătoritului - un gest considerat de mulți inofensiv, dar care în acest caz ar fi avut consecințe dramatice.

De la petrecere la atac armat

Deranjat de situație, bărbatul ar fi părăsit sala fără să spună nimic. La scurt timp însă, acesta s-ar fi întors însoțit de mai mulți indivizi și înarmat.

Martorii citați de presa locală susțin că atacul a fost extrem de violent și neașteptat. Un membru al familiei uneia dintre victime a declarat că agresorii ar fi venit pregătiți să tragă:

„Au sosit cu mai multe arme și au început să tragă imediat. Nimeni nu a avut timp să reacționeze.”

Trei victime, toate decedate

În urma focurilor de armă , trei bărbați au fost împușcați grav. Deși au fost transportați de urgență la spital, medicii nu au mai putut salva viețile acestora. Surse locale indică faptul că victimele ar fi fost chiar rude ale presupusului atacator.

Forțele de ordine au intervenit rapid și au izolat zona, declanșând o amplă anchetă. Mai multe persoane au fost reținute pentru audieri, în timp ce autoritățile îl caută pe suspect și pe presupuşii săi complici.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și strâng probe pentru a reconstitui exact modul în care s-a desfășurat atacul.