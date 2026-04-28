Sursă: Reuters

Trump a făcut 175 de tranzacții financiare într-o lună, în timp ce transmitea mesaje contradictorii. Investiții de cel puțin 51 de milioane de dolari.

Președintele SUA, Donald Trump, a realizat în luna martie nu mai puțin de 175 de tranzacții financiare, potrivit documentelor oficiale publicate în această săptămână de U.S. Office of Government Ethics, care arată achiziții de obligațiuni de cel puțin 51 de milioane de dolari.

Documentele, publicate pe 25 aprilie și preluate în această săptămână de Reuters , Bloomberg și Fortune, arată că valoarea totală maximă estimată a achizițiilor ar putea ajunge la aproximativ 161 de milioane de dolari, întrucât formularul oficial indică doar intervale de sume, nu valori exacte pentru fiecare operațiune.

Obligațiuni municipale, titluri de stat și investiții corporate

Advertising

Advertising

Cea mai mare parte a activelor cumpărate în martie o reprezintă obligațiunile municipale emise de state, autorități locale, districte școlare și alte entități cu legături în sectorul public.

Cele mai mari 26 de tranzacții au avut fiecare valori cuprinse între 1 milion și 5 milioane de dolari și au vizat în principal obligațiuni municipale și titluri de stat americane. În același timp, apar și investiții în obligațiuni corporative emise de companii importante, precum General Motors și Weyerhaeuser, dar și într-un ETF care urmărește obligațiuni cu randament ridicat

Portofoliu întins pe tehnologie, energie și bănci

Potrivit documentelor analizate de presa străină în această săptămână, portofoliul include obligațiuni din mai multe sectoare economice.

Printre companiile menționate se numără Broadcom, Nvidia, Meta Platforms și Microsoft, alături de nume importante din sistemul financiar american, precum Citigroup, Goldman Sachs și JPMorgan Chase. În listă apare și Boeing, semn că investițiile au fost distribuite pe domenii diverse, de la tehnologie și sănătate până la energie și servicii financiare.

Amploarea tranzacțiilor și numărul foarte mare de operațiuni într-o singură lună au atras atenția, mai ales pe fondul mesajelor publice contradictorii venite în aceeași perioadă dinspre Casa Albă privind economia și piețele financiare