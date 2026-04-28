Mesaj secret de la noul lider al Iranului către Putin. Rusia promite sprijin și reaprinde misterul din jurul lui Mojtaba Khamenei

Sursă: realitatea.net

Un nou episod tensionat pe scena geopolitică internațională readuce în atenție relația dintre Moscova și Teheran, după ce președintele rus Vladimir Putin a confirmat că a primit un mesaj din partea noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Declarația Kremlinului vine într-un moment în care asupra liderului iranian planează numeroase întrebări, după mai bine de șase săptămâni de absență totală din spațiul public.

Anunțul făcut de liderul de la Kremlin reaprinde speculațiile legate de starea de sănătate și de influența reală a lui Mojtaba Khamenei, desemnat succesor după moartea tatălui său, într-un context marcat de conflictul care implică SUA, Israel și Iran.

Putin confirmă primirea mesajului transmis de liderul Iranului

Vladimir Putin a declarat luni, în timpul unei întâlniri desfășurate la Sankt Petersburg cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, că a primit în cursul săptămânii trecute un mesaj direct din partea liderului suprem al Iranului.

Potrivit comunicatului transmis de Kremlin, președintele rus a ținut să transmită public răspunsul său către Teheran.

”Vă rog să-i transmiteţi liderului suprem aprecierea mea pentru mesajul său şi urările mele de sănătate şi bunăstare”, a declarat Putin luni, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Mesajul este cu atât mai important cu cât despre Mojtaba Khamenei nu s-au mai făcut publice apariții sau declarații de la momentul în care a fost anunțat oficial ca succesor al tatălui său.

Rusia promite sprijin pentru Iran

În cadrul aceleiași întâlniri, liderul rus a transmis un mesaj de susținere pentru Iran, lăudând rezistența populației și sugerând că Moscova este pregătită să joace un rol activ în stabilizarea regiunii.

”Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa”, a spus Putin, adăugând că Rusia „va face tot ceea ce este în interesul dumneavoastră şi al tuturor popoarelor din regiune pentru a se asigura că această pace este realizată cât mai repede posibil”.

Declarația este interpretată ca un semnal clar că Rusia își reafirmă sprijinul diplomatic pentru Teheran într-un moment extrem de delicat, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Mister total în jurul lui Mojtaba Khamenei

Absența prelungită a noului lider suprem al Iranului a alimentat în ultimele săptămâni numeroase speculații. Lipsa aparițiilor publice, în plin război regional, a ridicat întrebări cu privire la starea sa de sănătate și capacitatea de a conduce.

Potrivit unor informații apărute luna trecută, acesta ar fi fost rănit în seria de atacuri care l-au ucis pe fostul lider suprem și pe mai mulți comandanți militari de rang înalt.

O sursă citată de CNN a declarat că Mojtaba Khamenei ar fi suferit o fractură la picior, o vânătaie în zona ochiului stâng, precum și răni minore la nivelul feței.

Aceste informații au amplificat percepția că noul lider suprem se află într-o poziție fragilă, atât din punct de vedere fizic, cât și politic.

SUA: „Avem indicii că este în viață”

De partea cealaltă, Washingtonul a transmis că există informații potrivit cărora Mojtaba Khamenei este încă în viață, însă persistă întrebări legate de autoritatea sa reală în interiorul regimului iranian.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit luni despre această situație, într-un interviu acordat Fox News.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că SUA „au indicii” potrivit cărora Khamenei este încă în viaţă, deşi a precizat că nu este clar câtă credibilitate are noul lider suprem în Iran.

„Nu avem dovezi că nu ar fi (în viaţă). Cred că a fi în viaţă şi a fi la putere sunt două chestiuni diferite”, a declarat Rubio într-un interviu acordat Fox News.

Afirmația oficialului american lasă să se înțeleagă că marile puteri urmăresc atent nu doar starea sa fizică, ci și cât control mai are asupra structurilor de putere de la Teheran.

Participare la decizii prin conferințe audio

În paralel, un raport Reuters, bazat pe surse anonime, susține că Mojtaba Khamenei continuă să fie implicat în deciziile majore ale statului iranian, în ciuda absenței sale publice.

Potrivit acelorași surse, acesta ar participa la întâlniri cu oficiali de rang înalt prin intermediul conferințelor audio și ar lua parte la discuțiile privind evoluția războiului, dar și la eventualele negocieri cu Washingtonul.

Informația sugerează că, deși „invizibil” în spațiul public, noul lider al Iranului ar continua să aibă un rol activ în conducerea țării și în definirea direcției strategice a regimului.