Trump cere demiterea unui prezentator celebru pentru o glumă despre Melania

Sursă: realitatea.net

O nouă controversă de proporții zguduie scena politică și media din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a cerut public concedierea prezentatorului Jimmy Kimmel. Totul a pornit de la o glumă rostită în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, considerată de liderul de la Casa Albă drept o depășire gravă a limitelor comediei și, mai mult, un mesaj periculos.

Reacția lui Trump a venit după ce moderatorul a făcut o remarcă la adresa Melaniei Trump, descriind-o drept „o văduvă în așteptare”, în cadrul unui monolog-parodie inspirat de tradiționalul Dineu al Corespondenților de la Casa Albă. Episodul a stârnit imediat reacții dure atât din partea președintelui american, cât și a primei-doamne.

Trump a explodat pe Truth Social și a cerut intervenția ABC și Disney

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a atacat frontal postul ABC și compania Disney, cerând demiterea imediată a lui Jimmy Kimmel. Președintele american a catalogat momentul drept „un apel josnic la violență”, susținând că o asemenea retorică nu ar trebui tolerată pe un post de televiziune cu audiență națională.

Declarația sa a venit la scurt timp după difuzarea emisiunii de joi seară, unde Kimmel a preluat, într-o manieră satirică, rolul comediantului invitat care, în mod tradițional, este vedeta Dineului Corespondenților.

În monologul său, prezentatorul a lansat o serie de ironii la adresa cuplului prezidențial, iar una dintre ele a declanșat furtuna mediatică.

„Prima noastră doamnă este aici. Doamnă Trump… străluciţi ca o văduvă în aşteptare. Apropo, în cazul nefericit în care preşedintele nostru ar avea o urgenţă medicală în seara aceasta, avem un doctor în sală - o, îmi pare rău. Adică, avem un Iisus în sală? Şi eu îi confund mereu”, a adăugat el, referindu-se la o memă publicată de Trump, și ulterior ştearsă, pe Truth Social, care părea să-l înfăţişeze în chip de Iisus.

Melania Trump, reacție extrem de dură după comentariile lui Kimmel

Prima-doamnă a intervenit și ea public în scandal, condamnând declarațiile făcute în emisiune. Melania Trump a transmis că astfel de remarci nu mai pot fi încadrate la divertisment și contribuie la alimentarea unui climat politic deja tensionat.

În mesajul său, aceasta a criticat atât moderatorul, cât și postul care îi oferă spațiu zilnic pe micile ecrane.

„Un laş, Kimmel se ascunde în spatele ABC pentru că ştie că reţeaua va continua să-l acopere. Destul. Este timpul ca ABC să ia atitudine. De câte ori conducerea ABC va permite comportamentul atroce al lui Kimmel în detrimentul comunităţii noastre?”, a continuat ea.

Poziția Melaniei capătă o încărcătură suplimentară în contextul incidentului armat petrecut recent în apropierea sălii unde se afla cu președintele. Atunci, ea a fost evacuată de urgență împreună cu Donald Trump, într-un moment descris ulterior de șeful statului drept unul extrem de tensionat.

Trump: „A fost o experiență traumatică pentru soția mea”

Ulterior, Donald Trump a vorbit și despre impactul emoțional al incidentului asupra soției sale. Întrebat de reporteri dacă Melania s-a speriat, președintele a recunoscut că momentul a fost unul profund tulburător.

„Nu vreau să spun, iar oamenilor nu le place să li se spună că s-au speriat, dar, cu siguranţă, adică, cine nu s-ar speria într-o situaţie ca aceea?”, a declarat el pentru CBS.

Faptul că gluma lui Kimmel a fost făcută într-un context atât de sensibil a fost invocat și de oficialii administrației, care consideră că asemenea intervenții televizate pot încuraja comportamente periculoase.

Casa Albă avertizează asupra riscului unor reacții violente

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a intrat și ea în controversă, condamnând fără echivoc intervenția moderatorului.

Aceasta a descris gluma drept „complet deplasată” și a atras atenția că un asemenea tip de discurs poate influența persoane instabile, existând riscul ca mesajele difuzate în spațiul public să fie interpretate ca o încurajare a violenței.

Declarațiile sale amplifică presiunea publică asupra ABC și a companiei Disney, care se află acum în centrul unei dezbateri mai ample despre limitele satirei, libertatea de exprimare și responsabilitatea editorială a marilor rețele de televiziune.

Până în acest moment, nici Jimmy Kimmel, nici reprezentanții ABC nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la solicitarea făcută de Donald Trump.

Nu este primul conflict dintre Jimmy Kimmel și administrația Trump

Actualul scandal nu reprezintă o premieră în relația tensionată dintre Jimmy Kimmel și echipa lui Donald Trump. Moderatorul s-a mai aflat în centrul unor controverse similare, inclusiv după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Atunci, Kimmel l-a ironizat pe președinte pentru faptul că, întrebat despre moartea activistului, a vorbit despre renovarea aripii estice a Casei Albe. În emisiunea difuzată în noaptea următoare, prezentatorul a mers și mai departe.

„mulţi din ţara MAGA trudesc pentru a profita de uciderea lui”.

Aceste remarci au provocat un val de reacții și presiuni asupra postului ABC, mergând până la suspendarea temporară a emisiunii. Ulterior, show-ul a revenit în grilă, pe fondul reacțiilor publice și al dezbaterii privind libertatea de exprimare.

Noua dispută reaprinde discuțiile despre modul în care Disney va gestiona această situație, mai ales pe fondul schimbărilor recente din conducerea companiei și al presiunilor venite direct din zona politică.