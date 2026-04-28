Explozie de teorii conspiraționiste după atacul armat asupra lui Trump. Congresman: „Poate e o făcătură... Cine știe?!"

Sursă: The Washington Post

Un atac armat petrecut în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă a declanșat un val amplu de teorii conspiraționiste în mediul online american, alimentând speculații de la ambele extreme ale spectrului politic.

De la susținători ai mișcării MAGA până la critici ai președintelui Donald Trump, incidentul a fost rapid reinterpretat în cheie politică, unii susținând fără dovezi că ar fi putut fi orchestrat în scopuri electorale sau pentru a sprijini proiecte controversate ale administrației.

În lipsa unor probe, cazul a devenit un nou exemplu al modului în care polarizarea și dezinformarea transformă evenimentele de criză în instrumente de luptă politică, potrivit analizei publicate de The Washington Post .

De la incident armat la narațiuni politice online

La scurt timp după eveniment, rețelele sociale au fost inundate de mesaje care sugerau că atacul ar fi fost regizat. Unele teorii au mers până la a susține că incidentul ar fi fost conceput pentru a crește sprijinul public pentru președintele Donald Trump și pentru partidul său, inclusiv în legătură cu proiectul unei noi săli de bal la Casa Albă.

Această construcție narativă a fost alimentată de interpretări speculative și de lipsa unor informații complete în momentul imediat după incident, ceea ce a lăsat spațiu pentru scenarii alternative.

Potrivit unei analize a postărilor online și podcasturilor citate de presa americană, aproximativ o cincime dintre influencerii și actorii politici din zona liberală și progresistă care au comentat incidentul au folosit un limbaj asociat teoriilor conspiraționiste.

Reacții politice și afirmații controversate

Printre reacțiile virale s-a numărat și cea a congresmenei democrate Jasmine Crockett, care a pus sub semnul întrebării frecvența incidentelor de acest tip și contextul mai larg al violenței armate din Statele Unite.

„A existat vreodată un președinte care să fi avut atâtea „tentative” de asasinat? Poate că este vorba de legile permisive privind armele, poate de lipsa de finanțare pentru sănătatea mintală sau poate e o făcătură... Cine știe?!", a transmis aceasta.

Declarațiile au fost interpretate în spațiul online ca un exemplu al modului în care chiar și mesajele politice critice pot alimenta indirect speculațiile neconfirmate.

Teoria „evenimentului regizat” și sala de bal de la Casa Albă

Una dintre cele mai răspândite narațiuni online susține că incidentul ar fi fost orchestrat pentru a genera sprijin politic și public pentru administrație, inclusiv pentru proiectul unei noi săli de bal la Casa Albă.

Această teorie a fost amplificată de postări care au corelat discursurile politice recente cu nevoia de securitate și cu planurile de infrastructură ale administrației.

În unele interpretări, chiar mențiunile oficiale despre necesitatea unei noi săli de evenimente au fost integrate în această narațiune, ca presupusă justificare post-factum a atacului.

Confuzii, interpretări și amplificare online

Un moment intens discutat a fost interpretarea greșită a unei transmisiuni TV, în care o corespondentă Fox News a fost întreruptă în direct. În mediul online, incidentul a fost prezentat de unii utilizatori ca o tentativă de a ascunde informații despre presupusa înscenare.

Ulterior, jurnalista Aishah Hasnie a clarificat situația, explicând că întreruperea a fost cauzată de probleme tehnice de semnal în zona respectivă.

Reacții din partea Casei Albe

Reprezentanții administrației au respins categoric teoriile care sugerează că atacul ar fi fost regizat.

„Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet", a declarat purtătorul de cuvânt Davis Ingle într-un comunicat.

În paralel, specialiști în comunicare și cercetători în domeniul informației au explicat că astfel de teorii apar frecvent în contexte de criză, mai ales atunci când există incertitudine și informații incomplete.

Cum se nasc teoriile conspiraționiste în perioade de criză

Whitney Phillips, profesoară la Universitatea din Oregon, a explicat că procesul de interpretare colectivă a evenimentelor este natural în situații ambigue, însă mediul digital amplifică rapid aceste narațiuni.

„Constituirea colectivă a sensului este unul dintre primele lucruri care se întâmplă atunci când există un fel de criză sau un eveniment în care răspunsurile nu sunt clare”, a explicat ea.

Potrivit acesteia, fragmentarea spațiului informațional face ca interpretările să devină din ce în ce mai divergente.

Vechea teorie revine în spațiul MAGA

Fenomenul nu este izolat. În mediul online au reapărut teorii mai vechi conform cărora Donald Trump și-ar fi înscenat o tentativă de asasinat în 2024, în Butler, Pennsylvania. Aceste afirmații au revenit în discuție în contextul noului incident, alimentând și mai mult climatul de neîncredere.

Specialiștii în comunicare digitală vorbesc despre o „structură de stimulare” care permite reapariția și circulația rapidă a unor astfel de narațiuni în ecosistemul media polarizat.

Discuțiile despre sala de bal și efectul de amplificare

Controversele au fost amplificate și de reacțiile politice ulterioare, inclusiv declarațiile președintelui Donald Trump privind necesitatea construirii unei noi săli de bal la Casa Albă.

Afirmațiile sale, făcute la scurt timp după incident, au fost interpretate în spațiul online în moduri diferite, unele conturând ideea că proiectul ar fi legat indirect de evenimentul armat.

În acest context, fiecare declarație publică a fost integrată în fluxul de interpretări și reinterpretări, contribuind la extinderea narațiunilor deja existente în mediul digital.