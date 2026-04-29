Incident șocant în Egipt. Un turist și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un șarpe în stațiunea Hurgada

Un incident tragic a avut loc în Hurghada, Egipt, unde un turist german de 57 de ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un șarpe în timpul unui spectacol organizat pentru vizitatori.

Bărbatul se afla în vacanță alături de familie și participa la un show de divertisment desfășurat în cadrul unui resort de pe litoralul Marea Roșie. Evenimentul includea demonstrații cu șerpi, iar publicul era invitat să interacționeze cu reptilele.

Potrivit CNN, în timpul spectacolului erau folosite două exemplare despre care se crede că erau cobre. La un moment dat, unul dintre șerpi a ajuns în hainele turistului și l-a mușcat de picior, provocând rapid simptome severe de enveninare.

Cei prezenți și echipele de intervenție au încercat să îl resusciteze înainte ca acesta să fie transportat la spital. Din păcate, în ciuda eforturilor medicale, bărbatul a murit la scurt timp după internare.

Autoritățile locale, împreună cu cele germane, au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Sunt analizate atât rezultatele toxicologice, cât și modul în care a fost organizat spectacolul, pentru a verifica dacă au fost respectate măsurile de siguranță.

Conform Organizația Mondială a Sănătății, mușcăturile de șarpe provoacă anual între 81.000 și 138.000 de decese la nivel global, iar de aproximativ trei ori mai multe cazuri duc la amputări sau alte dizabilități permanente.