Mai mulți călugări budiști au fost arestați pe un aeroport din Sri Lanka. Ce transportau în bagaje

Autoritățile din Sri Lanka au reținut 22 de călugări budiști, depistați pe aeroportul internațional din capitala Colombo cu peste 110 kilograme de cannabis asupra lor. Oficialii spun că este cea mai mare captură de droguri înregistrată vreodată în acest terminal.

Incidentul s-a petrecut pe Aeroportul Internațional Bandaranaike, principalul aeroport al țării. Cei 22 de suspecți se întorceau din Thailanda în momentul în care au fost opriți pentru control. Potrivit presei de stat, fiecare transporta în bagaje peste cinci kilograme de cannabis.

Anchetatorii susțin că drogurile erau ascunse în valize modificate, prevăzute cu compartimente secrete create prin funduri false. Operațiunea ar fi fost posibilă datorită unor informații primite anterior de poliție, care au dus la verificări amănunțite și la intervenția rapidă a autorităților aeroportuare.

Valoarea totală a substanțelor confiscate este estimată la peste 3,45 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de rupii, conform portalului oficial de știri guvernamental.

Potrivit CNN, este pentru prima dată când călugări budiști sunt arestați în astfel de circumstanțe pe aeroportul din Colombo. Grupul era format din tineri din diferite regiuni ale țării, care ar fi călătorit în Thailanda pe 22 aprilie, folosind bilete oferite de un sponsor.

Poliția din Sri Lanka, prin structurile antidrog, investighează posibile conexiuni cu grupări locale implicate în astfel de activități. Sunt analizate traseul călătoriei, contactele suspecților și modul în care drogurile au fost introduse în bagaje.

Cei 22 de bărbați urmează să fie prezentați în fața instanței din Negombo, unde vor continua procedurile judiciare. În Sri Lanka, legislația privind drogurile este foarte strictă, iar persoanele condamnate pentru astfel de infracțiuni riscă pedepse severe și perioade lungi de detenție.

