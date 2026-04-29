Donald Trump are acum propria statuie poleită cu aur. Imaginea care a încins internetul

Sursă: X

O statuie monumentală care îl reprezintă pe președintele american Donald Trump a fost amplasată într-unul dintre cluburile sale de golf din Florida, atrăgând imediat atenția tuturor. Impunătoarea construcție, care măsoară aproape șapte metri înălțime, a fost instalată pe proprietatea de la Trump National Doral, una dintre locațiile preferate ale liderului de la Casa Albă.

Lucrarea a fost oferită sub forma unui cadou de către un grup de investitori și domină acum peisajul clubului, unde tronează ca un simbol spectaculos al imaginii fostului și actualului lider american.

Statuia îl înfățișează într-o postură devenită emblematică

Realizată din bronz și acoperită cu un strat de aur, statuia îl prezintă pe Donald Trump în picioare, cu pumnul ridicat spre cer. Poziția aleasă amintește de fotografia devenită celebră surprinsă imediat după tentativa de asasinat din 2024, imagine care a circulat intens în presa internațională și pe rețelele sociale.

Noua piesă de mari dimensiuni a fost amplasată chiar pe unul dintre terenurile de golf ale complexului, devenind rapid punctul central al proprietății.

Cadou de lux: jumătate de milion de dolari pentru monumentul din Florida

Costurile proiectului au fost considerabile. Pentru realizarea și amplasarea statuii s-a plătit suma de aproximativ 500.000 de dolari. Lucrarea poartă semnătura sculptorului Alan Cottrill, artist originar din statul Ohio, cunoscut pentru operele sale de mari dimensiuni.

Finanțarea a fost asigurată de un grup din zona criptomonedelor, cunoscut sub numele de $PATRIOT. Reprezentanții acestui proiect au suportat integral costurile monumentului.

Familia Trump se delimitează de proiectul crypto

Deși statuia a fost instalată chiar la Trump National Doral, familia președintelui a transmis că nu are nicio implicare în afacerea $PATRIOT. Mesajul vine în contextul interesului crescut pentru legăturile dintre politică și investițiile din zona activelor digitale.

Cu toate acestea, monumentul rămâne expus în una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale lui Trump, iar prezența sa pe terenul de golf a stârnit numeroase reacții.

Doral, una dintre locațiile favorite ale președintelui american

Complexul din Doral este considerat una dintre destinațiile de golf preferate ale lui Donald Trump. Proprietatea este frecvent asociată cu aparițiile sale publice și cu evenimentele organizate în cercuri de afaceri și politice.

Prin amplasarea acestei statui aurite, clubul capătă acum un nou element spectaculos, menit să atragă atenția vizitatorilor și să consolideze imaginea deja puternic personalizată a proprietății.